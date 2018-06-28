Усовершенствованные контроллеры линейки C600 от СИМЕНС

Компания «Сименс» усовершенствовала контроллеры Climatix для поддержания конкурентоспособности и внедрила ключевой функционал, который востребован рынком. Контроллеры Climatix 600 были специально разработаны для OEM-производителей и обладают всеми характеристиками, поддерживающими отличительные рыночные тенденции:

* поддержание всех стандартных протоколов коммуникации;

* комплексные библиотеки;

* инновационные приложения, поддерживающие EEV, насосы с модулирующим управлением и т.д.;

* поддержание всех стандартных протоколов;

* простая интеграция в системы управления зданием;

* внедренные IT-стандарты;

* веб-приложения и инструменты для обслуживания;

* программное обеспечение для анализа данных и обслуживания.

Появились 8 новых контроллеров линейки Climatix C600. Новые свободно программируемые контроллеры предназначены для управления вентиляционными установками, установками для кондиционирования воздуха и холодильными машинами. Внедренные новые функции расширяют основной спектр преимуществ для заказчиков. Вот некоторые из них:

* увеличение памяти 64MB Flash и SDRAM (Это позволяет не только поддерживать гораздо большее количество приложений, но и предоставляет расширенные возможности интеграции устройств. В дополнении, на борту установлен встроенный BACnet),

* увеличение поддерживаемых исторических данных (Это даёт возможность хранить больше полезных данных),

* увеличение производительности (Благодаря чему быстрее происходит перезагрузка и обновление контроллера. Производительность приложений поддерживается даже при полной загрузке),

* стандартный USB-интерфейс (Micro-B) (Не требуется специальный кабель. Подключение для планшетов и смартфонов).

По материалам журнала «С.О.К»



