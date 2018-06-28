27 июня 2018 года в г. Праге (Чешская Республика) состоялось девятое заседание Правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти под председательством генерального директора АО «МЕРО Ч.Р.» С. Бруны. Делегацию ПАО «Транснефть» возглавил президент компании Н.П. Токарев.

В ходе заседания были подведены итоги работы ассоциации за 2017 год, первую половину 2018 года, намечены планы к реализации до конца текущего года и на 2019 год. Участники заседания рассмотрели результаты работы трех Постоянных экспертных групп по юридическим вопросам, поставкам и энергоэффективности.

Подведены итоги II Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) с участием членов ассоциации. Компаниям МАТН была представлена работа ПАО «Транснефть» по локализации производства оборудования для трубопроводного транспорта на территории Российской Федерации в рамках программы импортозамещения. В рамках заседания МАТН

состоялись встречи президента ПАО «Транснефть» Н.П. Токарева с генеральным директором АО «МЕРО Ч.Р.» С. Бруной и генеральным директором АО «КазТрансОйл» Д.Г. Досановым. Кроме того, 26 июня 2018 года состоялся технический визит участников заседания на чешские НПЗ «Кралупы» и нефтебазу «Нелагозевес».

МАТН создана в 2013 году в г. Праге как международная некоммерческая, неправительственная организация. Основными задачами МАТН является всестороннее содействие обеспечению бесперебойных поставок нефти и нефтепродуктов на международные энергетические рынки, а также развитие взаимоотношений между участниками объединения на национальном, региональном и международном уровне. В настоящее время в МАТН входят восемь компаний из Чехии, России (ПАО «Транснефть»), Словакии, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Украины и Китая. Статус наблюдателя имеет международный Каспийский трубопроводный консорциум.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



