ОМК открыла интернет-магазин

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) открыла интернет-магазин market.omk.ru. На онлайн-площадке представлены рессоры производства Чусовского металлургического завода (АО «ЧМЗ», Пермский край) и трубная продукция Альметьевского трубного завода (АО «АТЗ», Республика Татарстан, предприятия входят в состав ОМК). Полнофункциональная торговая онлайн-система ОМК создана для расширения возможностей клиентов при приобретении продукции напрямую от производителя и рассчитана на малый и средний бизнес. Интернет-магазин позволяет клиентам оформлять заказ в онлайн-режиме, гарантирует соблюдение сроков поставки и качества продукции.

На электронной площадке представлена вся актуальная линейка чусовских рессор для отечественной и иностранной техники. Продажи стартуют для клиентов Москвы и Московской области, в ближайшем будущем появится возможность покупать рессорную продукцию из всех регионов страны. Сервис рассчитан на компании с собственным автопарком, торговые сети, мелкооптовые фирмы и станции техобслуживания.

В онлайн-сервисе по продаже труб представлен весь ассортимент продукции Альметьевского трубного завода, причем наиболее популярная продукция есть в наличии на складе предприятия. Покупателями станут клиенты, для которых важно приобретение трубной продукции напрямую от производителя. «Объединенная металлургическая компания стремится предоставить клиентам самые гибкие и удобные инструменты для сотрудничества. Онлайн-площадка позволит приобретать продукцию ОМК в любом количестве, без посредников, с гарантией подлинности и в максимально сжатые сроки. Мы уверены, что запуск продаж через сеть будет способствовать наиболее полному удовлетворению потребностей той части наших клиентов, для которых предпочтительным каналом взаимодействия является Интернет», — прокомментировал запуск сервиса руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

По материалам пресс-службы ОМК



