Группа ЧТПЗ объявляет набор в МИСиС

Группа ЧТПЗ объявляет набор абитуриентов в Лидерскую программу на базе магистратуры Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Поступить в программу могут выпускники вузов с дипломом бакалавра или специалиста. Обучение будет осуществляться по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование». За два года учебы участники Лидерской программы ознакомятся с современными технологиями и трендами металлургической отрасли под руководством лучших преподавателей НИТУ «МИСиС» и экспертов Группы ЧТПЗ.

– Лидерскую программу на базе магистратуры НИТУ «МИСиС» мы реализуем второй год подряд, – отмечает директор по организационному развитию и персоналу Группы ЧТПЗ Оксана Тихонова. – Это часть стратегии нашей компании по продвижению практико-ориентированного обучения в сегменте высшего образования, раскрытия потенциала талантливой молодежи и воспитания нового поколения инженеров. Мы заинтересованы в молодых специалистах, готовых к работе на высокотехнологичном металлургическом производстве, и создаем все условия для их профессионального развития в Группе ЧТПЗ.

– Среди сотрудников Группы ЧТПЗ – десятки успешных выпускников нашего вуза, в том числе на руководящих должностях. Поэтому взаимодействие с компанией - флагманом как в области производства трубной продукции, так и практико-ориентированных образовательных программ для технических специалистов для нас важно, – комментирует Директор Центра карьеры НИТУ «МИСиС» Наталья Максимова. – За два года обучения студенты Лидерской программы освоят теорию в области технологий прокатных производств и инновационного оборудования для сплошных и полых металлургических изделий, получат практические навыки работы на современном производстве и защитят магистерскую диссертацию по решению актуальных задач в отечественной металлургии.

Участникам Лидерской программы Группа ЧТПЗ выплачивает в период обучения ежемесячную стипендию в размере 28 740 рублей отличникам и 23 000 хорошистам. Кроме этого, успешные студенты могут получать дополнительные государственные стипендии и гранты. Будущим металлургам предоставляется общежитие – студенческий кампус «Дом-коммуна» НИТУ «МИСиС», признанный лучшим в России, а также компенсируются командировочные расходы и оплачивается переезд. По окончании обучения с выпускниками Лидерской программы будет заключен двухлетний контракт на трудоустройство в компанию. Чтобы подать заявку на участие в Лидерской программе, необходимо до 20 июля 2018 года написать мотивационное письмо – эссе о том, почему вы хотите учиться в магистратуре НИТУ «МИСиС» и работать в Группе ЧТПЗ, приложить к нему свое резюме и портфолио на сайте: http://chtpz-misis.changellenge.com.



