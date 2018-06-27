Techno начал производство фитингов

Модернизация производства коснулась фитингов: для удержания цен на конвекторы Techno и сокращения закупочных расходов организовано собственное производство комплектующих. На заводе запущена комплексная линия полного цикла по производству фитингов из медной трубы для теплообменников. В неё входит автоматический трубогибочный станок, с возможностью гиба труб 9,52, 12 и 16 мм, станок, проводящий химическую и механическую чистку фитингов и станок для автоматической загрузки колец. Благодаря современному европейскому оборудованию достигнуто высокое качество продукции.

Регулярная модернизация производства позволяет сохранять цены на конвекторы Techno, кроме того, для увеличения производительности и сокращения сроков изготовления конвекторов Techno приобретён дополнительный горизонтальный труборасширитель, а в сентябре ожидается поставка вертикального дорнового станка.

По материалам пресс-службы журнала «С.О.К»