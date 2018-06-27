В рамках ПМГФ-2018 пройдет уникальное мероприятие по истории нефтегазовой отрасли

5 октября состоится семинар «Переработка газа в России. История, проблемы, перспективы». Организаторами выступят Международный Шуховский Фонд и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» при участии Национальной палаты инженеров. Мероприятие приурочено к 165-летию со дня рождения выдающегося русского инженера Владимира Григорьевича Шухова и 80-летию сооснователя ПАО «Газпром», советского и российского государственного деятеля Виктора Степановича Черномырдина.

К участию в семинаре приглашены топ-менеджеры нефтегазовых компаний, главные инженеры проектов, представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, представители общественных региональных организаций в области нефти и газа, в сфере проектирования и строительства, руководители проектных и инжиниринговых компаний.

В 2018 году семинар по изучению истории нефтегазовой отрасли отмечает свое пятилетие на ПМГФ и ставит новые задачи. В программе мероприятия – совместный проект Международного Шуховского Фонда и Gazprom International – презентация Юбилейного издания «Избранные труды почетного академика В. Г. Шухова» в 3-х томах.

По материалам пресс-службы организаторов ПМГФ



