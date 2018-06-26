HONEYWELL РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВВОДА-ВЫВОДА ПЛК CONTROLEDGE

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell (NYSE: HON) объявило о выпуске новой версии ПЛК ControlEdge™, которая позволит повысить производительность и снизить общую стоимость владения за счет расширения возможностей подключения и гибкости проектирования. Благодаря нескольким новым функциям ПЛК заказчики смогут выбирать из большего числа сторонних систем и контрольно-измерительных приборов, а также пользоваться преимуществами дополнительных средств проектирования.

«Honeywell – первая в отрасли компания, которая предложила полноценную экосистему, включающую в себя ПЛК, систему диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA) и распределенную систему управления (DCS), – отмечает Эндрю Д'Амелио (Andrew D’Amelio), генеральный менеджер и вице-президент по контролю и управлению процессами подразделения Honeywell «Промышленная автоматизация». – При использовании в сочетании с АСУ ТП Honeywell Experion® Process Knowledge System (PKS) ПЛК ControlEdge помогает значительно сократить время простоев благодаря унифицированной поддержке и снизить общую стоимость владения за счет продления жизненного цикла системы».

Программируемый логический контроллер ControlEdge оснащается следующими новыми функциями для дальнейшего снижения затрат на настройку, интеграцию и поддержку:

Сервер и клиент EtherNet/IP™ – обеспечивают интеграцию с широким спектром модулей ввода-вывода, дисковых накопителей, устройств и контроллеров с поддержкой EtherNet/IP от разных поставщиков.

Модуль последовательного интерфейса – обеспечивает поддержку Modbus RTU, Modbus ASCII и нестандартных пользовательских протоколов.

Расширенные возможности ввода-вывода – снижают затраты и повышают гибкость при разработке систем.

Возможности LEAP™ – методика LEAP помогает снизить проектные риски при помощи рационального подхода к реализации проектов. Расширенные возможности LEAP подразумевают доступ к облачному проектированию на основе виртуальной платформы разработки Honeywell для моделирования, которая поддерживает проектирование, обучение и тестирование без использования аппаратных средств.

Улучшенная интеграция с АСУ ТП Honeywell Experion PKS – встроенные диагностические экраны для новых модулей ввода-вывода и модуля последовательного интерфейса.

ПЛК ControlEdge используется для решения задач автоматизации общего назначения в таких отраслях, как нефтегазовая, химическая, нефтеперерабатывающая, водохозяйственная, горнодобывающая, пищевая, цементная и энергетическая, а также на объектах инфраструктуры. ControlEdge стал первым ПЛК, получившим сертификат ISASecure уровня 2. Для получения дополнительной информации посетите раздел ПЛК ControlEdge на веб-сайте Honeywell.

По материалам пресс-службы Honeywell



