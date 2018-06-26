ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 2018

Открыта электронная регистрация на 19-ю Международную специализированную выставку приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля Дефектоскопия/NDT St. Petersburg. Даты проведения: 12–14 сентября 2018. Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

Дефектоскопия / NDT Petersburg – единственная на Северо-Западе России выставка приборов и оборудования для промышленного неразрушающего контроля. В выставке примут участие более 40 компаний, в числе которых: Акустические Контрольные Системы, Дельта НДТ, Константа, Кропус, Монотест, Норд-НДТ, Физприбор, Экоцентр, ЭХО+ и другие компании >>

Посетив выставку, вы сможете:

* Ознакомиться с широким выбором приборов и оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики

* Получить профессиональные консультации технических директоров, инженеров и разработчиков на стендах компаний-участников

* Получить необходимую профессиональную информацию на мероприятиях деловой программы выставки

В рамках деловой программы выставки состоятся:

* конкурс «Выбор дефектоскописта»

* круглый стол «Проблемы неразрушающего контроля перспективных материалов и объектов в авиастроении»

* круглый стол «Гармонизация зарубежных и российских стандартов в области метрологического обеспечения НК»

* круглый стол «Рентгеновский контроль сварных соединений: о внедрении новых стандартов ГОСТ ISO 17636-1,2-2017»

* круглый стол «Неразрушающий контроль в судостроении и судоремонте»

* дискуссионный клуб «Будущее В МИРЕ НК», посвященный 20-летию журнала «В мире НК»

* тест-драйвы приборов и оборудования на реальных объектах контроля

Организаторы выставки: «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург и журнал «В мире НК».

По материалам организаторов



