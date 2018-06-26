Испытательная лаборатория СПбГБУ «Центр энергосбережения» подтвердила профессиональный уровень

Могучие конструкции, способные крутить стальную трубу, как карандаш, металлические подмостки, кран-балки... Все это напоминает заводской цех и с обычными представлениями о лаборатории не вяжется. А между тем именно так выглядит площадка для лабораторных испытаний труб и арматуры, оснащенная оборудованием, которое не имеет аналогов на Северо-Западе, и получившая полномочия от Федеральной службы по аккредитации. Благодаря таким проверкам срок службы коммунальных сетей в Петербурге стал расти, а число аварий, напротив, пошло на убыль.

Одни рабочие укладывают в траншею трубу, зарывают и уходят, а следом чуть позже приходят другие, откапывают и начинают чинить. Недовольные горожане при этом ворчат, а деньги из городской казны в буквальном смысле закапывают в землю... Знакомая картина, не правда ли?

Чтобы горожане забыли о таких раскопках, при Центре энергосбережения, подведомственном комитету по энергетике и инженерному обеспечению, и было создано новое подразделение. Тесты на качество ежедневно проходят здесь стальные и полиэтиленовые трубы для водо- и теплоснабжения, задвижки, затворы, краны, изоляционные материалы. В общем, все то, что используется при строительстве и ремонте инженерных сетей.

Лаборатория была открыта на бюджетные деньги два года назад. Чтобы квалифицированно оценивать качество труб, она сама прошла «экзамен» в национальной системе аккредитации и была внесена в соответствующий госреестр. А этой весной, год спустя, подтвердила уровень компетенций, получив в Росаккредитации еще одно свидетельство.

Ни одна испытательная площадка на Северо-Западе, кроме этой, не имеет оборудования для определения качества труб больших – до 1,2 метра – диаметров. Не так давно для подобных обследований со всего округа приходилось ехать в Москву, и такие поездки окупались. Дело в том, что ресурсосберегающие предприятия, приобретая трубную продукцию и запорную арматуру, нередко получают кота в мешке. Поставщики вроде должны дорожить репутацией и поставлять на рынок все самое качественное. Но контроль сырья и материалов на многих заводах не налажен, а вместо «надежной» бумаги они норовят подсунуть покупателю липовый сертификат соответствия.

Лабораторий, готовых составить такой документ, не глядя на образцы, немало. Не пройдут положенной аккредитации - и ладно: закроются – на их базе появятся другие «рога и копыта». А коммунальщики, получая скверные трубы с некачественной изоляцией, зарывают мину замедленного действия, готовую рвануть и ударить по городскому «карману» из-за потерь воды и тепла, проведения аварийных ремонтов и т. д. И чем жестче вода, обрекающая металл на коррозию, чем больше перепады температур и давления, заставляющие трубы «играть» под землей, тем скорее это происходит.

Вот почему Смольный добивался, чтобы в северной столице появилась своя полноценная независимая лаборатория. Сюда привозят продукцию, вызывающую сомнения, ГУП «ТЭК СПб» и «Управление заказчика», а вскоре услугами лаборатории начнут пользоваться «Теплосеть СПб», «Петербургтеплоэнерго», питерский «Водоканал». И если по результатам проверок в образцах выявляют отклонения от стандартов, заказчик, работающий на нужды города, заворачивает всю партию. «Некоторые дефекты специалист может определить даже на глаз, но если нарушена герметичность трубы, без проверки доказать это нельзя: поставщику нужно предъявить протокол обследований», - поясняет Сергей Смирнов, руководитель лаборатории.

В настоящее время она может проводить испытания по 17 гостовским показателям, прописанным трубной продукции, плюс по десяти, регламентированным для запорной арматуры, и по двум, связанным с химическим составом стальных фланцев, задвижек и труб.

Чтобы перенять опыт, в лабораторию едут специалисты со всего округа. А студенты Высшей школы технологии и энергетики, других питерских вузов проходят здесь обучение. «Вот стенды для испытаний на прочность при поворотном и осевом сдвигах изоляции, - показывает Смирнов на огромные, выше человеческого роста установки. - Это нестандартное оборудование сделали питерские предприятия. А рядом – пензенский стенд, где мы проводим гидравлические испытания самых ходовых задвижек, шаровых кранов и прочей запорной арматуры».

Эти громадины, начиненные автоматикой, моделируют условия, соответствующие реальным, когда при определенных нагрузках изделие может деформироваться. А есть тут и небольшие лабораторные машины, позволяющие испытать на прочность изоляционные материалы, есть спектрометры, анализаторы для определения массовой доли химических элементов. Всем парком умной техники (около ста единиц оборудования и средств измерения) «рулят» всего семь человек, включая менеджера по качеству - он ведет внутренний контроль. В этом году планируется провести 375 проверок для бюджетных предприятий (не считая сторонних заказов).

В 2018-м лаборатория надеется получить не только новое оборудование для испытания полиэтиленовых труб, но и приборы для определения качества сварных швов труб методами неразрушающего контроля.

По материалам портала «Ведомости»



