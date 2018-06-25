НИИ Транснефть принял участие в Международной выставке «Нефть и Газ» / MIOGE 2018

ООО «НИИ Транснефть» выступило официальным партнером и участником 15-й Международной выставки «Нефть и газ»/MIOGE. Мероприятие проходило с 18 по 21 июня 2018 года в г. Москве на площадке МВЦ «КРОКУС ЭКСПО». Институт организовал два круглых стола в рамках технической программы выставки, а также принял участие в 14-м Российском нефтегазовом конгрессе/RPGC.

Инициированные ООО «НИИ Транснефть» круглые столы были посвящены актуальным проблемам транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов и газа: строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, а также обеспечению их надежности и безопасности. Подводя итоги работы мероприятий технической программы, член-корреспондент РАН, д.т.н., главный научный сотрудник ООО «НИИ Транснефть» Николай Махутов отметил: «Состоявшаяся на площадке круглых столов и конгресса дискуссия с участием ведущих представителей и экспертов отрасли показала, что наступает время перехода на новые критерии обеспечения и регулирования безопасности транспортировки нефти. В числе таких критериев - риски возникновения аварийных ситуаций и социально-экономические риски. Переход на эти два критерия оценки функционирования трубопроводного транспорта нефти и газа – одна из важнейших задач».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



