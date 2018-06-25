ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «ТРУБОДЕТАЛЬ» ВОШЛА В ТОП-20 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) стал лауреатом конкурса «20 лучших товаров Челябинской области». Предприятие представило на конкурсную комиссию соединительные детали и узлы трубопроводов для паропроводов горячего промышленного перегрева высокого давления, изготовленные для крупнейшего производителя электроэнергии в России – Сургутской ГРЭС-2.

Продукция произведена из уникальной жаропрочной ковано-точеной трубы с большой толщиной стенки и рассчитана на 200 тыс. часов (около 23 лет) непрерывной работы в режиме высоких температур (более 500°С) при давлении более 4 МПа. Для комплектации поставленных заказчику изделий специалисты предприятия изготовили гнутые отводы с большой толщиной стенки и наружным диаметром, а также малым радиусом изгиба. Сварка продукции тоже была произведена по новой для завода технологии: детали фиксировались в неповоротном положении, а для сопутствующего подогрева зоны сварного соединения применялись две установки локального нагрева труб, которые использовались и для термообработки соединений сразу после окончания сварки, без перемещения изделия. Специалисты-сварщики, работавшие над выполнением этого заказа, проходили аттестацию в Национальном агентстве контроля сварки.

«Этот заказ был для нас настоящим вызовом, с которым коллектив предприятия достойно справился. Качество продукции, которую мы поставили для Сургутской ГРЭС-2, подтвердили эксперты на региональном уровне, и я надеюсь, что высокую оценку наших изделий дадут и на федеральном этапе конкурса», — считает управляющий директор завода Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК



