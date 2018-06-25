18 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 15-Й ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

Выступая на открытии выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018, директор Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Александр Гладков отметил, что интерес к нефтегазовому оборудованию и отрасли в целом очень высок, несмотря на проведение Чемпионата мира по футболу. «Мы ежегодно с удовольствием отмечаем, что каждый год оборудование, представленное на этой выставке, является более совершенным, и технологии не стоят на месте, а постоянно развиваются.» От лица Минэнерго Александр Гладков поблагодарил экспонентов за активное участие и пожелал успешной работы.

В ходе осмотра выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018 председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный в интервью «Российской газете» отметил: "Выставка MIOGE предоставляет уникальную возможность увидеть динамику изменений по всем направлениям развития нефтегазового комплекса по технике и технологиям бурения скважин, добычи и переработки нефти, обеспечению сопровождения технологических процессов. А работа в тандеме с конгрессом позволяет не только посмотреть, но еще и обсудить, причем на высоком уровне, с лучшими представителями отрасли и теми, от кого зависит ее регулирование"

В этом году в выставке принимают участие порядка 500 компаний из 30 стран мира.

Среди участников – известные российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий: Газпром • Татнефть • Вымпел • Draeger • Интера • MITSUBISHI ELECTRIC • НьюТек Сервисез • ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация)• ОМК (Объединенная металлургическая компания) • Пакер Тулз • РЭП Холдинг • Schneider Electric • ТЭМ-ПО (Набережночелнинский трубный завод) • Форт Диалог • Элемер и многие другие. Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC, SINOPEC, HONGHUA, HUAWEI и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань.

По материалам пресс-службы организаторов



