HONEYWELL CONTROLEDGE RTU — ПЕРВЫЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕЛЕМЕХАНИКИ, УДОСТОЕННЫЙ СЕРТИФИКАТА ISASECURE УРОВНЯ 2

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell объявило о том, что ControlEdge™ Remote Terminal Unit (RTU) стал первым контроллером телемеханики, удостоенным сертификата ISASecure® Embedded Device Security Assurance (EDSA) уровня 2. Оценку провела независимая сертификационная лаборатория exida, аккредитованная на соответствие требованиями ISO 17065. Оценивались такие аспекты, как соответствие устройства и цикла его разработки применимым стандартам, надежность обмена данными, функциональная безопасность и безопасность разработки программного обеспечения.

Сертификат подтверждает эффективность функций киберзащиты контроллера телемеханики ControlEdge RTU, который используется в системах удаленного управления и автоматизации, например, для мониторинга скважин в нефтегазовой отрасли. Согласно результатам испытаний exida, RTU продемонстрировал «отсутствие известных уязвимостей для киберугроз, устойчивость к сетевым атакам и соответствие требованиям безопасности ISASecure EDSA уровня 2».

«Надежность и устойчивость удаленного мониторинга и управления гарантируют эффективную и экономичную работу, но эти функции должны быть надежно защищены, — говорит Джон Рудолф (John Rudolph), президент подразделения Honeywell «Промышленная автоматизация». — Без решений, обеспечивающих высочайший уровень киберзащиты, системы управления уязвимы для атак, которые могут нарушить их работу и представлять потенциальную угрозу для производственных активов и общественной безопасности. Мы рады, что независимые сертификационные организации последовательно подтверждают соответствие подключенных решений Honeywell строгим стандартам современных производственных предприятий».

Программа сертификации ISASecure была разработана Институтом соответствия нормам безопасности ISA (ISCI) на основе ряда стандартов ISA/IEC 62443 с целью улучшения киберзащиты промышленных систем автоматизации и управления. Сертификации уровня 2 в отличие от уровня 1 свидетельствует о наличии дополнительной защиты, включая обеспечение конфиденциальности и целостности хранимых и передаваемых данных, обнаружение несанкционированных изменений и дополнительные меры защиты от атак типа «отказ в обслуживании». Кроме того, сертификация уровня 2 требует более устойчивого и безопасного цикла разработки.

«Киберзащита становится критически важной функцией для продуктов, связанных с системами управления, — говорит Андре Ристаино (Andre Ristaino), управляющий директор ISCI. — Honeywell вложила значительные средства, чтобы стать лидером в этом отношении, что и подтверждают полученные компанией сертификаты».

Контроллер телемеханики Honeywell помогает управлять сложным распределенным оборудованием промышленных объектов, преобразовывая данные различных систем автоматизации в ценную информацию, на основе которой можно принимать действенные решения. В сочетании с системой Honeywell SCADA контроллер образует интегрированное решение, которое сокращает время, необходимое для проведения контроля и диагностики оборудования, с нескольких часов до считанных минут.

RTU — это пятое устройство Honeywell, сертифицированное по схеме ISASecure. В августе прошлого года ПЛК ControlEdge™ стал первым ПЛК, получившим сертификат ISASecure уровня 2. В 2016 году центр разработки Honeywell в Финиксе, штат Аризона (США), также прошел процедуру сертификации ISASecure SDLA, подтвердив безопасность реализованного в центре цикла разработки.

По материалам пресс-службы Honywell



