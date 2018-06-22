АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПОСЕТИЛ СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Сегодня Северский трубный завод (СТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), посетила делегация ПАО «Газпром» во главе с Председателем Правления Алексеем Миллером. Завод выпускает широкую номенклатуру трубной продукции для нефтегазовой и других отраслей. На объектах «Газпрома» используются произведенные СТЗ обсадные трубы для газовых скважин, трубы для обустройства месторождений и строительства газопроводов.

Алексей Миллер ознакомился с производственными мощностями завода и трубной продукцией ТМК, в том числе перспективной для применения на морских месторождениях. В ходе посещения СТЗ Председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский и Алексей Миллер обсудили актуальные вопросы взаимодействия компаний. Отмечено, что стороны продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество по расширению сортамента выпускаемой трубной продукции и совершенствованию ее качественных характеристик.

По материалам пресс-службы ТМК



