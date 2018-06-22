ПРИВОДЫ АУМА оснастили электроприводами Сахалинскую ГРЭС-2

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществило очередную поставку электроприводов для градирни на Сахалинской ГРЭС-2. Для обеспечения необходимого крутящего момента при соблюдении всех требований по скорости применяется комбинация многооборотных приводов SA с червячными редукторами и блоками управления AM.

Оборудование АУМА смонтировано также на мазутных резервуарах на насосных станциях I и II подъема, насосах циркуляционного контура, коллекторах и других технологических узлах электростанции. Всего установлено более 250 единиц электроприводов.

«В связи с тем, что электростанция эксплуатирует большой парк электроприводов АУМА, ОАО «РусГидро» приняло решение приобрести стенды АУМА – PV 1236 для проведения функциональных испытаний и тестер PV788B для настройки и наладки приводов. Испытательное оборудование уже было отгружено заказчику», - комментирует Дмитрий Владимирович Просин, руководитель ОП «ПРИВОДЫ АУМА» в Хабаровске.

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с Указом Президента РФ. Сахалинскую ГРЭС-2 введут в эксплуатацию в конце 2018г.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



