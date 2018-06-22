АБС ЗЭиМ Автоматизация поставила токопроводы на Среднеуральскую ГРЭС

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» поставило очередную партию токопроводов типа ТЗП в рамках проекта «полный комплекс работ «под ключ» по замене токопроводов 6 кВ на филиале «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». Общее количество токопроводов поставленных в ходе исполнения контракта составляет св. 400 пог.м. В настоящее время специалисты предприятия осуществляют монтаж изготовленного оборудования.

Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС) является градообразующим предприятием и находится в центре энергетических нагрузок Урала. Она является одной из крупнейших электростанций Свердловской области. Общая установленная электрическая мощность 1578,5 МВт. Установленная тепловая

мощность станции — 1327 Гкал/ч. В качестве основного топлива на Среднеуральской ГРЭС используется природный газ.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»



