КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО ТАТАРСТАНА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

С 15 июня в Альметьевском профессиональном колледже начинается набор абитуриентов в рамках образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана». Зачисление пройдет без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата. Прием абитуриентов открыт на 175 бюджетных мест на базе 9-х классов по профессиям «Станочник (металлообработка)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Мастер слесарных работ» и по специальностям «Технология машиностроения», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «Сварочное производство». — Специальности и профессии «Колледжа будущего Татарстана» включены в ТОП-50 самых востребованных и перспективных профессий в России. Потребность машиностроительной отрасли в высококвалифицированных рабочих нового поколения очень высока, поэтому в новом учебном году мы открыли дополнительные направления обучения и увеличили количество бюджетных мест со 125 до 175, - комментирует руководитель образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана» Айрат Хафизов. В «Колледже будущего Татарстана» действует немецкая дуальная система образования: 40% учебного времени занимает теория, а 60% – практика на современном высокотехнологичном оборудовании в лабораториях колледжа. Учащиеся за короткий срок приобретают навыки работы на токарном, фрезерном, электротехническом, сварочном оборудовании, изучают основы программирования, CAD/CAM технологий, проектирования и моделирования, осваивают металлургию, мехатронику, робототехнику, гидро- и пневмоавтоматику. Обучающимся компенсируются затраты на питание, предоставляется спецодежда, бесплатное медицинское обслуживание и возможность проходить практику на предприятиях ГК «Римера». Успешным студентам по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ выплачивается дополнительная стипендия. За четыре года действия программы обучение в «Колледже будущего Татарстана» прошли 83 выпускника. В 2018 году из «Колледжа будущего Татарстана» выпускается 65 студентов, 40 из которых получат приглашение на работу на завод «Алнас».

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



