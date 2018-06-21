Новое решение для контроля токов утечки от Danfoss

Инженеры Danfoss Drives разработали устройство для непрерывного контроля изоляции в системах с частотно-регулируемыми приводами – Leakage Current Monitor. Новинка обеспечивает надежную работу частотно-регулируемого привода в сетях с изолированной нейтралью. Такие IT-сети распространены в горной, металлургической, химической промышленности, в морских применениях, а также там, где требуются особые условия безопасности и надежности.

Leakage Current Monitor в непрерывном режиме контролирует токи утечки, возникающие при нарушении изоляции в системе «преобразователь частоты – кабель двигателя – электродвигатель». Ранее контроль изоляции производился только при отключенном приводе. Теперь в случае превышения настраиваемой уставки и возникновения аварийной ситуации частотно-регулируемый привод будет остановлен.

Устройство контроля токов утечки сконструировано для использования с приводами VLT серий FC-102/202/302 в диапазонах мощности до 90 кВт: типоразмеры A2-A3, B3-B4, C3.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



