В Саратове презентовали уникальные технологии и новую арматуру

Саратовском госуниверситете прошла практическая конференция «Изобретательская и рационализаторская деятельность как драйвер технологического развития Саратовской области». Организаторами мероприятия выступили министерство экономического развития региона и Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В конференции приняли участие первый зампред облправительства Вадим Ойкин и председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

На конференции обсуждались состояние и перспективы развития изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе, управление инновациями на предприятиях, возможности «Национальной информационной системы «Бюро рационализации и изобретательства» (НИС БРИЗ) и другие вопросы.

«В Саратовской области имеются все необходимые условия для развития научно-технической и инновационной деятельности. В первую очередь, к ним относятся высокий научно-технический потенциал региона, наличие высококвалифицированных научных и инженерных кадров. Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, составляет более 5 тысяч человек, это 6 место в ПФО. По количеству выданных патентов на изобретения Саратовская область также занимает 6 место в ПФО, каждый 16-й патент в округе принадлежит саратовцам», — отметил Вадим Ойкин.

Вопросы «Индустрии 4.0» осветил в своем выступлении Антон Ищенко, который поблагодарил Правительство и отдельно министерство экономического развития области за организацию конференции и внимание к вопросам изобретательства и инноваций. «Символично, что именно в Саратовской области мы организовали это мероприятие, которое предваряет День изобретателя и рационализатора. Новейшие технологии требуют от нас совершенно иных подходов и изменений в кратчайшие сроки. «Индустрия 4.0» — это совершенно другой технологический уклад, который ставит перед нами новые, нестандартные задачи», — отметил Ищенко.

Значительное внимание на конференции было уделено презентации инновационных технологий и проектов, которые реализуются саратовскими и московскими предприятиями. Так, региональные научные предприятия представили новый способ изготовления высококачественного вина из рядового винограда и другого сырья, программно-аппаратный комплекс для оценки психофизического состояния человека по зрачку, автоматизированный программный комплекс «Безопасный город», производственно-технологический комплекс по затариванию дорожных битумов с улучшенными свойствами в среднетоннажные контейнеры и другие.

Столичные изобретатели презентовали уникальное оборудование для хранения продуктов питания без изменения вкусовых и внешних качеств при акустической заморозке, агрегат для производства энергии малых объемов, новую трубопроводную арматуру и другие разработки.

В завершение мероприятия было принято решение продолжить взаимодействие в рабочем порядке и сделать подобные конференции с презентациями разработок регулярными.

По материалам пресс-службы Министерства экономического развития области



