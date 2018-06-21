В ГМС Ливгидромаш прошел семинар для дилеров по новым разработкам насосов

5 июня 2018 года в АО «ГМС Ливгидромаш» прошел технический семинар для дилеров, посвященный новым разработкам насосов. Темы докладов, прозвучавших на семинаре:
* Освоение шестеренных насосов с внутренним зацеплением: конструктивные особенности и область применения.
* Новая модификация насосов Бурун Н1В 2,5/4: особенности и ключевые преимущества.
* Насосы Kordis – перспективное направление в линейке консольных насосов.
* Насосы Delium: особенности конструкции и материального исполнения, ключевые преимущества.
В семинаре приняли участие компании из Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Орла, Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Тамбовской, Московской, Владимирской, Калужской областей, Краснодарского края, республики Беларусь.
По материалам пресс-службы АО «ГМС Ливгидромаш»