Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

В ГМС Ливгидромаш прошел семинар для дилеров по новым разработкам насосов

21 июня, 2018 25

5 июня 2018 года в АО «ГМС Ливгидромаш» прошел технический семинар для дилеров, посвященный новым разработкам насосов. Темы докладов, прозвучавших на семинаре:

* Освоение шестеренных насосов с внутренним зацеплением: конструктивные особенности и область применения.

* Новая модификация насосов Бурун Н1В 2,5/4: особенности и ключевые преимущества.

* Насосы Kordis – перспективное направление в линейке консольных насосов.

* Насосы Delium: особенности конструкции и материального исполнения, ключевые преимущества.

В семинаре приняли участие компании из Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Орла, Перми, Воронежа, Екатеринбурга, Тамбовской, Московской, Владимирской, Калужской областей, Краснодарского края, республики Беларусь.

По материалам пресс-службы АО «ГМС Ливгидромаш»


← Вернуться