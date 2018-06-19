DANFOSS ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР ПО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ

21 июня 2018 г. в 10:00 состоится вебинар на тему «Особенности и преимущества преобразователей частоты VLT типоразмера Е нового поколения». Елисеев Антон, инженер технической поддержки «Данфосс», проведет сравнение технических характеристик приводов предыдущей модификации и нового поколения, одной из главных особенностей которого является компактность. В новой конструкции была применена уникальная система охлаждения, обеспечивающая вывод тепла без применения дополнительного оборудования. Предложенная концепция позволяет отводить до 90% тепловой энергии.
По материалам пресс-службы Danfoss