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DANFOSS ПРОВЕДЕТ ВЕБИНАР ПО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ

19 июня, 2018 14

21 июня 2018 г. в 10:00 состоится вебинар на тему «Особенности и преимущества преобразователей частоты VLT типоразмера Е нового поколения». Елисеев Антон, инженер технической поддержки «Данфосс», проведет сравнение технических характеристик приводов предыдущей модификации и нового поколения, одной из главных особенностей которого является компактность. В новой конструкции была применена уникальная система охлаждения, обеспечивающая вывод тепла без применения дополнительного оборудования. Предложенная концепция позволяет отводить до 90% тепловой энергии.

По материалам пресс-службы Danfoss


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