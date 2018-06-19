«Гусар» принял участие во Владимирском экономическом форуме

С 1 по 3 июня Гусевский арматурный завод «Гусар» традиционно принял участие в VI Владимирском межрегиональном экономическом форуме «Регионы развития. Новые задачи, решения, возможности». В этом году тематика форума — машиностроение, станкостроение,

робототехника. Масштабный проект, который был инициирован губернатором Владимирской области Светланой Орловой несколько лет назад, на сегодня стал одним из самых значимых и интересных событий в сфере экономики и бизнеса региона, и его качественный уровень ежегодно растет, привлекая все большее внимание участников.

Параллельно с Форумом у здания Администрации была организована выставка достижений предприятий Владимирского края. Завод «Гусар» представил новые виды запорно- регулирующей арматуры, включая оборудование для разведочного бурения на шельфе — эксплуатационную буровую колонную головку с применением технологии уплотнений POS-GRIP, которая предназначена для герметизации устья скважины во время бурения и строительства морских скважин.

По материалам пресс-службы «Гусар»



