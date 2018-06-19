HONEYWELL ВЫПУСКАЕТ НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КИБЕРЗАЩИТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Корпорация Honeywell (NYSE: HON) объявила о выпуске нового программного решения для защиты от киберугроз. Технология предназначена для промышленных заказчиков, эксплуатирующих на разных площадках разные системы и сети управления технологическими процессами от разных производителей. На фоне успехов цифровой трансформации и расширения возможностей подключения вопрос интеграции средств киберзащиты на промышленных объектах становится все более важным.

Новое решение для управления распределенными средствами киберзащиты основано на системе Honeywell ICS Shield™, которая осуществляет централизованное управление защитой эксплуатационных технологий (ЭТ) для обеспечения безопасности подключенных промышленных систем управления (ПСУ), охватывающих несколько физических площадок и различные средства автоматизации. Система также обеспечивает безопасное управление удаленными активами через единый операционный центр безопасности. Honeywell интегрировала и усовершенствовала

технологию ICS Shield после приобретения компании Nextnine в 2017 году, превратив ее в эффективную платформу киберзащиты ПСУ, которая управляет более чем 1 миллионом промышленных объектов по всему миру.

«Стремясь повысить свою эффективность, промышленные компании соединяют воедино операции по всему миру. В связи с этим существует реальная потребность в технологиях распределенной киберзащиты, разработанных специально для промышленных систем управления, — отмечает Руслан Стефанов, консультант по защите АСУ ТП Honeywell в России и странах СНГ. — Более 50 лет Honeywell является надежным партнером для владельцев объектов критической инфраструктуры. И сегодня мы предлагаем проверенное решение для киберзащиты предприятия, основанное на безопасном, независимом от производителя подходе, который укрепляет защиту промышленных объектов от киберугроз и снижает операционные риски».

Компании, испытывающие недостаток собственных навыков и ресурсов в области киберзащиты, могут воспользоваться услугами управления защитой Honeywell. Специалисты Honeywell установят и настроят систему ICS Shield, а также будут осуществлять текущее управление ее работой, чтобы заказчик мог сосредоточиться на своих операциях. Обслуживая более 400 заказчиков по всему миру, подразделение услуг управления защитой налаживает защищенный удаленный доступ, автоматическую установку пакетов исправлений, непрерывный мониторинг и принятие ответных мер в случае возникновения инцидентов, а также управление межсетевыми экранами и системами обнаружения вторжений. Данные услуги расширяют возможности промышленных компаний по устранению серьезных пробелов в системах безопасности, и, в отличие от чистых ИТ-решений, предполагают участие профильных экспертов, которые тщательно изучают ситуацию и находят оптимальный баланс между производственными приоритетами и требованиями безопасности. Кроме того, передача знаний от экспертов Honeywell заказчикам расширяет возможности последних в области защиты от киберугроз в долгосрочной перспективе.

Honeywell является ведущим поставщиком решений для киберзащиты, которые обеспечивают безопасность промышленных активов, операций и сотрудников в условиях цифровой эры. Обладая более чем 15-летним опытом в области киберзащиты промышленных объектов и более чем 50-летним опытом в сфере промышленной безопасности, Honeywell предлагает оптимальное сочетание проверенных технологий киберзащиты и глубоких знаний промышленного производства, помогая повысить производительность, надежность и безопасность. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Honeywell, посвященный решениям для киберзащиты промышленных объектов.

По материалам пресс-службы Honeywell



