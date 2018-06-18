ИТОГИ 10 ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018

5-6 июня 2018 года в Москве успешно прошла юбилейная – Десятая Всероссийская конференция РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018, посвященная практическим вопросам модернизации электростанций – ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС. Организатор конференции - ООО «ИНТЕХЭКО» - www.intecheco.ru

Главная цель проведенного мероприятия – представить актуальную информацию о новых технологиях и инженерных решениях, отвечающих современным международным стандартам.

В рамках конференции были представлены 39 докладов. Тематика презентаций охватила широкий круг вопросов развития предприятий электроэнергетики и создания новых мощностей, модернизации турбин, котлов и горелок, повышению надежности и эффективности работы электростанций, реконструкции инженерных систем, решений для продления сроков эксплуатации различного технологического оборудования, приборов КИП и систем автоматизации, оборудованию для фильтрации и газоочистки, водоподготовки и водоочистки, материалов для защиты от коррозии, актуальных вопросов импортозамещения и внедрения современного вспомогательного оборудования, теплообменников, насосов, арматуры, компенсаторов, средств защиты персонала.

Участие в Десятой Всероссийской конференции «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2018» приняли более 150 делегатов от предприятий электроэнергетики - ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, ГЭС, проектных и научных институтов, производителей оборудования, инжиниринговых и сервисных компаний.

Конференция ежегодно предоставляет возможность в неформальной обстановке обменяться мнениями и наладить контакты, расширить сотрудничество, обсудить особенности внедрения различных технологий, современного оборудования для обновления предприятий электроэнергетики с учетом эксплуатационных, экологических и экономических аспектов.

В холле конференц-зала уже традиционно проводилась небольшая выставка для демонстрации новых решений, приборов и оборудования для электростанций. На выставке были представлены стенды компаний: Каскад, ЭКОГОР, Диагност, СокТрейд Ко, НПП ФОЛТЕР, ИНТЕХЭКО, ОМП-Инжиниринг, ТИ-СИСТЕМС, КМЗ конвейерного оборудования, Группа компаний АМАКС, Бобровский Кварцит и НВФ ТЭК.

Уже к началу мероприятия был подготовлен CD и печатный сборник, а также пакеты с буклетами по тематике конференции. С электронной версией сборника докладов можно бесплатно ознакомиться по ссылке: http://www.intecheco.ru/doc/sb_energo2018.pdf

Многие из делегатов уже в рамках работы форума нашли решения существующих задач и новое оборудование для своих предприятий и отметили важность ежегодного проведения данной конференции.

Следующая – XI Всероссийская конференция «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ-2019» состоится 4-5 июня 2019 года в Москве в одном из корпусов гостиницы «ИЗМАЙЛОВО».

Видеоролик о конференции см. по ссылке: https://youtu.be/R7-7r_8ws-c

Фотоальбом конференции: https://photos.app.goo.gl/yWmHK55NFQqQRjQR9

Условия участия, фотографии, программы и сборники докладов всех конференций ООО «ИНТЕХЭКО», проведенных с 2008 по 2018 годы см. на сайте www.intecheco.ru

По материалам организаторов



