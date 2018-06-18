СЕГОДНЯ В МОСКВЕ НАЧНЕТ РАБОТУ ВЫСТАВКА «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2018

С 18 по 21 июня 2018 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» в 15-й раз пройдёт самая масштабная международная выставка нефтегазового оборудования и технологий «Нефть и газ» / MIOGE. Организатор этого мероприятия – Группа компаний ITE, лидер по организации выставочных мероприятий в России.

Уже четверть века выставка «Нефть и газ» / MIOGE является важной рабочей площадкой для специалистов нефтегазовой отрасли, эффективным инструментом увеличения объёма продаж и расширения географии сбыта нефтегазового оборудования. Выставку посещают более 20 тысяч специалистов из всех нефтегазодобывающих регионов России и стран СНГ, а также более чем из 50 стран.

В этом году общая площадь выставки составляет 20 000 кв.м, в ней принимают участие порядка 500 компаний из 30 стран мира.

Среди участников – известные российские и зарубежные производители нефтегазового оборудования и технологий: Газпром • Татнефть Вымпел • Draeger • Интера • MITSUBISHI ELECTRIC • НьюТек Сервисез • ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация)• ОМК (Объединенная металлургическая компания) • Пакер Тулз • РЭП Холдинг • Schneider Electric • ТЭМ-ПО (Набережночелнинский трубный завод) • Форт Диалог • Элемер и многие другие. Также на выставке были широко представлены ключевые китайские компании: CNPC, SINOPEC, HONGHUA, HUAWEI и коллективные экспозиции провинций Синьцзян и Сычуань.

В числе спонсоров выставки – компании Schneider Electric и ГазпромСтройТЭК Салават. Официальный партнер по информационно-коммуникационным технологиям: компания HUAWEI.

Впервые многие российские компании приняли участие в выставке и конгрессе с финансовой поддержкой Российского экспортного центра, который возместил им от 50 до 80% общей стоимости участия.

Алтайский край представит коллективную экспозицию предприятий региона при поддержке Министерства экономического развития Алтайского края. В составе экспозиций своё оборудование продемонстрируют компании «Источник Плюс», «Редукционно-охладительные установки», ПО «Спецавтоматика», «Алтайский Химпром», «Алтайский завод дизельных агрегатов» и «Алтайгеомаш».

Коллективную экспозицию предприятий региона также представит Тюменская областьпри поддержке экспортного центра и Торгово-промышленной палаты Тюменской области, в её составе - экспозиции компаний Сервисная компания «ГЕОПЛАСТ 2007», Бентек, Инома, Сибпромкомплект и ФГБОУ высшего образования «Тюменский индустриальный университет», которые представят буровые установки и нефтегазовое оборудование собственного производства, материалы для предупреждения и локализации разливов нефти и нефтепродуктов, трубы с теплоизоляционным и антикоррозионным покрытием для нефтегазового комплекса и другое.

Посетители ознакомятся с широким спектром новинок нефтегазового оборудования, которые будут демонстрироваться на стендах компаний.

Компания «НьюТек Сервисез» на своем стенде представит оборудование для защиты пласта от загрязнения в процессе капитального ремонта скважины, а также другое оборудование – разбухающий пакер и автономный модуль с непрерывной регистрацией сейсмических данных NRU 1CTM.

Специалисты компании «Интера» расскажут на своём стенде о преимуществах буровых электродвигателей WardLeonard (США), шаровых кранов (IBOP) Hi-KalibreEquipment(Канада) и кабельных шлейфов NOV (VARCO) TDS-11SA.

На стенде компании «РивалКом» будут продемонстрированы технические новинки: указатель уровня LGB, сигнализатор уровня LLS и датчик уровня LLT.

Деловая программа

Одновременно с выставкой MIOGE традиционно будет проходить Российский нефтегазовый конгресс /RPGC, который ежегодно собирает более 1000 делегатов и 120 докладчиков из 40 стран мира. В этом году в рамках Технической программы выставки и Российского нефтегазового конгресса / RPGC 2018 пройдёт более 55 мероприятий

Серьезным преимуществом выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE, по мнению экспертов отрасли, является обширная Техническая программа для специалистов, которая в этом году проходит в конференц-залах, выстроенных непосредственно на выставочной площадке.

В 2018 году Техническая программа включает 10 тематических блоков – от геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений до вопросов образования, карьеры и коммуникаций в нефтегазовой отрасли.

Нефтяники получат прекрасную возможность расширить свои профессиональные знания, приняв участие в 45 конференциях, производственно-технических совещаниях, мастер-классах, технических секциях, организованных при поддержке ведущих российских и международных отраслевых организаций, в том числе: Минпромторг России, Росгеология, ВНИИГАЗ, НИИ Транснефть, Фонд «Сколково», Европейская ассоциация геоученых и инженеров / EAGE, Евро-Азиатское географическое общество / ЕАГО, Ассоциация буровых подрядчиков, Фонд развития трубной промышленности, Международная ассоциация автоматизации/ ISA, Экспертный совет по механизированной добыче нефти, Российская ассоциация производителей насосов / РАПН, Международная ассоциация специалистов по колтюбингу и внутрискважинным работам, Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей, Электронная торговая площадка ТЭК-Торг и других лидеров отрасли.

Большинство мероприятий Технической программы выставки бесплатны для посещения специалистами.

Российский нефтегазовый конгресс / RPGC 2018, ведущий в стране международный форум нефтяников, традиционно проходит в рамках выставки. По результатам опроса ключевых игроков российского нефтегазового рынка, конгресс был признан лучшим среди отраслевых мероприятий в номинации «Нефтегазовые конгрессы и форумы».

Мероприятия конгресса делятся по тематике на День Нефти и День Газа и на два параллельных потока. В этом году в работе конгресса принимают участие более 100 докладчиков и 1000 делегатов-представителей отечественной и международной нефтегазовой промышленности, отраслевых министерств и профессиональных ассоциаций.

18 июня пройдут пленарные заседания «Роль России в мировом нефтегазовом бизнесе» и «Поиск, разведка и добыча нефти в России: адаптация к новым операционным условиям», в работе которых примут участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике Павел Завальный, заметитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и другие эксперты отрасли.

В ходе первого пленарного заседания главный экономист BP по России и СНГ, вице-президент BP по внешним связям Владимир Дребенцов представит ежегодный глобальный доклад «BP - Статистический обзор мировой энергетики (выпуск 2018 года)».

19 июня – в День Газа – пройдут пленарные заседания 3 и 4 и экспертные дискуссии по темам «Российская газовая отрасль: стратегия развития. Новые проекты разработки месторождений» и «Диверсификация рынков российского газа. Важнейшие реализуемые проекты». С презентациями выступят генеральный директор ООО «Газпром Добыча Уренгой» Александр Корякин, заведующий отделом исследований энергетического комплекса мира и России, ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин, Директор Московского нефтегазового центра Ernst & Young Денис Борисов и другие эксперты.

В рамках RPGC Форума «Освоение углеводородных ресурсов российского шельфа» директор ООО «ГЕКОН» и член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Михаил Григорьев, заведующий отделением НТО морских проектов КНТЦ освоения морских нефтегазовых ресурсов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Марат Мансуров, заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром нефть шельф» Рустам Романенков и другие специалисты отрасли затронут актуальные темы, в том числе строительство первой поисково-оценочной скважины на Аяшском лицензионном участке в Охотском море, прогнозы добычи углеводородного сырья в арктической зоне России и распределения вывоза между различными видами транспорта, а также обсудят проблемы освоения новых месторождений нефти и газа.

Выставка «Нефть и газ» / MIOGE и Российский нефтегазовый конгресс / RPGC проходят при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по экономической политике, Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза нефтегазопромышленников России, Российского Союза химиков, Международного общества автоматизации (ISA).

По материалам организаторов



