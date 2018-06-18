ПРИВОДЫ АУМА ПРОВЕЛИ АУДИТ ОБОРУДОВАНИЯ БЫСТРИНСКОГО ГОКА

Представители Красноярского подразделения компании «ПРИВОДЫ АУМА» провели комплексную проверку электроприводов АУМА, эксплуатируемых на производственных объектах Быстринского горно-обогатительного комбината Газимуро-Заводского района Забайкальского края.

Оборудование АУМА применяется во многих производственных отделениях комбината, таких как цех измельчения, цех флотации, отделения приготовления химических реагентов, насосных оборотного водоснабжения. Всего на предприятии установлено порядка 140 электроприводов АУМА в различных комплектациях. Все оборудование было смонтировано в 2016-2017 годах. Тех. аудит носил превентивный характер и проводился с целью проверки правильности установки оборудования, соответствия его условиям эксплуатации во избежание возникновения сложностей в будущем.

«С начала 2017 года силами сервисной службы компания АУМА регулярно проводит технические аудиты. В зависимости от требований и задач, которые ставит заказчик, инженеры АУМА проверяют парк приводов и рекомендуют проведение определенных сервисных работ в рамках планового ТО на предприятии, либо тех. аудит носит превентивный характер, как в случае с Быстринским ГОК. Такие проверки позволяют значительно увеличить срок бесперебойной работы оборудования

АУМА», - комментирует Александр Александрович Соловьев, руководитель сервисной службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



