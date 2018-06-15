«Транснефть – Сибирь» планирует реконструкцию линейной части НП Сургут – Полоцк

АО «Транснефть – Сибирь» получило положительное заключение Главного управления государственной экспертизы России по проектной документации, касающейся проведения реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк на участке с 729-го по 750-й км. Согласно проекту, предусматривается замена 20 км линейной части МН Сургут – Полоцк диаметром 1200 мм с укладкой трубы на данном участке в новый створ с последующим подключением к действующему нефтепроводу.

Реконструкцию производственных объектов планируется проводить в соответствии с программой развития акционерного общества. Цель - обеспечение надежности эксплуатации и экологической безопасности объектов системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



