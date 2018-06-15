БКЗ ПОСТАВИЛ РОУ И ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ САКМАРСКОЙ ТЭЦ

Барнаульский котельный завод поставил РОУ, оснащенную Шкафом управления для Сакмарской ТЭЦ (Филиал "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"). Специалисты ООО "БКЗ" провели настройку оборудования КИП системы управления и регулирования РОУ. В ходе работ была проверена работоспособность запорной арматуры, авторегуляторов РОУ и приборов КИП. Проверка показала, что оборудование работает в штатном режиме, автоматические регуляторы поддерживают параметры в заданном диапазоне. Работа инженеров БКЗ была отмечена Благодарственным письмом администрации ТЭЦ.
По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»