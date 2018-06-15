Метран открыл первое в России производство массовых счетчиков-расходомеров Micro Motion

В «Промышленной группе «Метран» открыто новое производство массовых счетчиков-расходомеров Micro Motion. Теперь Российские предприятия смогут получать продукцию мирового уровня в более короткие сроки: от 2 до 7 недель, в зависимости от конфигурации модели и количества приборов в заказе. Ранее поставки в Россию осуществлялись из Европы.

Технологии для измерения расхода и плотности Micro Motion известны в 85 странах мира благодаря качеству и надежности, недавно бизнес отметил 40 летний юбилей. Используя опыт установки более чем 1 000 000 приборов Micro Motion по всему миру, компания Эмерсон оказывает экспертную, сервисную и техническую поддержку для самых сложных применений. Преимуществами кориолисовых расходомеров является высокая точность измерений массового расхода, которая не подвержена влиянию температуры и давления среды, отсутствие требований к прямолинейным участкам трубопровода, длительный срок службы и простота обслуживания. Расходомеры способны измерять различные среды, включая сжиженные углеводородные газы, среды с высокой вязкостью, среды с вовлеченным газом и работать вне зависимости от направления потока.

Уже 14 лет компания Эмерсон последовательно проводит стратегию локализации бизнеса в России для лучшего обслуживания своих партнеров. В 2004 году компания стала единственным инвестором Промышленной Группы «Метран», г. Челябинск. С тех пор Метран - основной производственный и бизнес актив Эмерсон в России и СНГ. За это время было открыто производство регулирующих клапанов Fisher, регуляторов Tartarini, уровнемеров, датчиков давления и температуры Rosemount, систем управления ДельтаВ и Овация, контроллеров FlowBoss. Открытие нового завода Метран в 2015 году создало новые возможности для развития и дальнейшей локализации Эмерсон в России.

Сейчас с производственной линии в Челябинске выпускаются самые востребованные модели кориолисовых расходомеров Micro Motion: компактные расходомеры модели F и расходомеры общепромышленного назначения модели R. Пропускная способность производства 12 расходомеров в день. В настоящее время производятся расходомеры двух диаметров: 50 и 80 мм, планируется запуск диаметров 15 и 25 мм.

Этапы производства включают сборку проточной части, приварку фланцев, проверку прочности и герметичности, монтаж стандартного или усовершенствованного процессора, а также сборку, монтаж и конфигурирование преобразователя и маркировку на лазерном стенде. На линии внедрена система автоматизированного комплектования на каждом рабочем месте, автоматический контроль наличия пропущенных операций на предыдущих этапах, финальный контроль соответствия заказу и выборочная проверка качества из коробки. Отдельное внимание уделяется качеству сварки: цветная дефектоскопия определяет отсутствие поверхностных дефектов сварки перед рентгеном. Рентген определяет отсутствие внутренних дефектов, таких как: непровар, пористость и наличие включений в сварном шве. Сварочная установка снабжена системами безопасности, которые обеспечивают безопасность при погрузке, снятии, сварке, контролирует доступ только одного человека к сварке, обеспечивается защита от зажатия рук. Поверка расходомеров осуществляется на автоматизированной поверочной установке Метран «УПА-2000». Погрешность измерения массового расхода производимых моделей кориолисовых расходомеров составляет от 0,1% до 0,5%.

На производстве впервые в Метране внедрена бизнес-система Oracle. Эта система хранит и при необходимости может предоставить заказчику информацию о любом этапе производства, начиная с результатов испытаний на прочность и герметичность, дефектоскопии, рентгена и заканчивая результатами калибровки, внутренних проверок качества, наличия ошибок и т.д. Также она обеспечивает прослеживаемость потока материалов и комплектующих. В 2018 году будут внедрены автоматические вертикальные системы хранения. Это повысит производительность за счет ускорения процесса поиска и комплектации деталей, уменьшит влияние человеческого фактора и сэкономит до 75% пространства, которое можно использовать для развертывания производства новых продуктов.

Расходомеры Micro Motion компактных моделей F и общего назначения моделей R с преобразователями 1700/2700 применяются во многих отраслях промышленности: нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической, энергетической промышленностях, а также морских применениях. Выпускаемые расходомеры применяются в том числе в системах автоматизированных групповых замерных установок (АГЗУ) для измерения массы сырой нефти, массы сырой нефти без учёта воды за определённый период времени. Современные приборы и системы на их основе помогают российским предприятиям обеспечивать бесперебойность техпроцесса, повышать его безопасность, энергоэффективность и надежность.

По материалам пресс-службы Emerson



