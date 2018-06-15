Группа ЧТПЗ запускает экологический проект «Город первых»

По инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске (Свердловская область) создана общественная организация «Город первых». Это волонтерское движение займется решением экологических проблем в городе, а также привлечением внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Первыми его участниками стали 50 студентов и выпускников корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

Активисты проведут мероприятия по уборке и сортировке мусора, займутся благоустройством городских пространств. Особое внимание будет уделено защите реки Чусовой – единственной водной артерии, пересекающей Уральский хребет. Ключевыми акциями станут экологический сплав, мероприятия по очистке прибрежных территорий, а также субботники в туристических зонах. В планах движения – организация просветительских проектов, а также творческих конкурсов среди фотографов и представителей СМИ на тему бережного отношения к природе.

– Создание условий для постоянного улучшения экологической обстановки в Первоуральске – один из приоритетов Группы ЧТПЗ. Волонтерское движение «Город первых» призвано вовлечь жителей города в совместное решение вопросов экологии. Самые активные и неравнодушные горожане станут инициаторами реальных дел по защите окружающей среды, пионерами позитивных изменений в этой сфере. В перспективе к ним будут присоединяться все больше жителей нашего города, и движение перерастет в масштабный проект по продвижению индивидуальных, групповых и общественных инициатив, способных улучшить городскую экосреду, – комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.

Создание общественной организации «Город первых» стало важным шагом в объединении усилий Группы ЧТПЗ и местных экологических активистов, направленных на сохранение красоты уральской природы.

По материалам пресс-службы ЧТПЗ



