АДЛ ПРЕДСТАВИЛА ОБОРУДОВАНИЕ НА ВЫСТАВКЕ «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» В УФЕ

Компания АДЛ приняла участие в международной выставке «Газ. Нефть. Технологии 2018», где представила большой спектр инженерного оборудования собственного производства для нефтегазовой отрасли. Выставка проходила с 22 по 25 мая в Уфе при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, отраслевых союзов и ассоциаций. В составе официальной делегации стенд АДЛ посетили заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Фархад Самедов, министр промышленности и инновационной политики Башкортостана Алексей Карпухин, глава Администрации ГО города Уфа Ирек Ялалов, вице-президент Российской академии наук Валентин Пармон, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, президент Академии наук Башкортостана Альфис Гаязов и другие официальные лица.

Все посетители стенда смогли оценить высокое качество и безупречный внешний вид запорной, предохранительной и регулирующей арматуры АДЛ, в частности: дисковых поворотных затворов «Гранвэл» для природного газа и специальных сред, предохранительных клапанов «Прегран» для защиты систем от повышения давления, шаровых кранов «Бивал» для нефтепродуктов, минеральных масел и газораспределительных систем. Также на стенде компании была представлена продукция европейских партнеров: насосы Yamada и Milton Roy, шаровые краны Pekos, гребенка раздачи пара Armstrong и другие образцы.

По материалам пресс-службы АДЛ



