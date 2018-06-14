HONEYWELL ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ПРОСТОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАРЕВШИХ ПЛК

Подразделение «Промышленная автоматизация» корпорации Honeywell (NYSE: HON) объявило о выпуске нового инструмента ControlEdgeΟ Transition, призванного упростить переход с устаревших, подверженных рискам ПЛК на современные ПЛК Honeywell ControlEdge™. Он позволяет превратить пассивы в производственные активы, которые помогают увеличить время безотказной работы и повысить уровень безопасности промышленного объекта.

Если оставить этот вопрос без должного внимания, устаревшие программируемые логические контроллеры могут привести к увеличению рисков кибератак или даже вызвать незапланированные остановки производства. Быстрая автоматизированная процедура преобразования, реализованная в ControlEdge Transition, поддерживает переход к ПЛК на платформе Honeywell ControlEdge, которые затем могут быть интегрированы в систему SCADA или распределенную систему управления. Кроме того, высокая скорость и эффективность преобразования экономит время системных интеграторов и инженеров-проектировщиков, а также позволяет снизить стоимость и риски по сравнению с выполнением такого перехода вручную. «На промышленных объектах во всем мире существуют проблемы, связанные с устареванием инфраструктуры и оборудования, которое не получает должного обслуживания или не поддерживается производителем, и старые ПЛК часто оказываются в числе особенно сложных, — отмечает Сергей Попов, директор по маркетингу подразделения «Промышленная автоматизация» Honeywell в России. — ControlEdge Transition значительно упрощает и ускоряет переход на современные ПЛК, надежно защищенные от киберугроз».

Приложение ControlEdge Transition, которое можно устанавливать на мобильные устройства, выявляет и регистрирует эксплуатируемые на промышленном объекте устаревшие ПЛК, а также собирает сопутствующие данные, которые могут быть использованы для правильного планирования модернизации. Реализованные в приложении функции подготовки коммерческих предложений и инженерных отчетов могут упростить их разработку и вдвое сократить трудозатраты инженерного персонала. Кроме того, отчеты, составляемые до и после модернизации, обеспечивают поддержку проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию новых ПЛК. Для получения дополнительной информации посетите раздел ПЛК ControlEdge на веб-сайте компании.

По материалам пресс-службы Honeywell



