Транснефть вошла в рейтинг крупнейших мировых компаний Forbes Global 2000

ПАО «Транснефть» вошло в рейтинг крупнейших и влиятельных публичных мировых компаний, составляемый американским журналом Forbes. В категории «Нефтяной сервис и оборудование» среди мировых компаний ПАО «Транснефть» заняло пятое месте. Среди крупнейших российских компаний, упомянутых в рейтинге, ПАО «Транснефть» занимает десятое место (667-е место в мировом рейтинге). Опубликованный 16-й ежегодный рейтинг Forbes Global 2000 сформирован с учетом четырех основных индикаторов: выручки, прибыли, активов и рыночной капитализации компании.
По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»