БЕЛЭНЕРГОМАШ ИЗГОТОВИТ Сильфонные компенсаторы для атомной энергетики Индии

«Белэнергомаш» изготовит и поставит сложное технологическое оборудование для нужд строительства АЭС Куданкулам (Индия). В рамках реализации перспективного проекта до 2020 г. будет поставлен широкий ряд уникальных компенсаторов осевого, углового, сдвигового и разгруженного типа Ду 200-1200 мм, которые будут использоваться в трубопроводах обвязки паросиловой установки для компенсации температурных расширений и уменьшения нагрузок на патрубки оборудования. Многолетний опыт производства трубопроводов позволяет заводу занимать лидирующие позицию и в создании самых сложных, ответственных и надежных сильфонных компенсаторов.

По материалам пресс-службы ООО «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ»



