МК «СПЛАВ» ПРОХОДИТ ПРОВЕРКИ АЭС «АККУЮ»

Корпорация «Сплав» успешно прошла проверку системы менеджмента качества в турецком аккредитационном агентстве TURKAK и начала процедуру прохождения проверки турецким техническим надзорным органом ТАЕК. Все это — необходимые мероприятия для включения в список поставщиков оборудования для новой строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Атомная станция спроектирована по российскому проекту, который предполагает в себя строительство и ввод в работу 4-х энергоблоков.

Более полугода «Сплав» работал над комплектом документов для ТАЕКа. В него вошла информация о предприятии, его технических мощностях, оборудовании и персонале, а также перечень предлагаемой к поставке трубопроводной арматуры: клапаны, затворы, задвижки. После предварительного изучения электронной версии всех документов турецкая сторона пригласила специалистов Корпорации в Анкару.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»: «Мы прошли предварительную проверку ТАЕКа и отправились обсудить дальнейшее сотрудничество. Сейчас началась официальная документарная проверка, после которой будет назначен приезд сразу трех групп турецких специалистов на наше предприятие. Во-первых, это представители технического департамента ТАЕКа, во-вторых, специалисты вновь сформированной группы ТАЕК по строящейся АЭС, которая будет нацелена на проверку конструкторской и рабочей документации и, в-третьих, специалисты организации ТСЕ, которая отвечает за проверку соответствия продукции европейским нормам».

Приезд турецких специалистов планируется на конец июня текущего года.

Производство трубопроводной арматуры и оборудования для атомной отрасли – одно из главных направлений деятельности МК «Сплав». Запорной трубопроводной арматурой, произведенной Корпорацией, оборудованы 55 блоков на всех российских атомных станциях, а также все зарубежные АЭС, построенные по российским проектам.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



