АЛСО принял участие в ежегодной конференции ГК АВАНТА

24 мая 2018 года в г. Архангельске в конференц-зале отеля Пур Наволок, в уютной обстановке, располагающей к конструктивному общению, представители компаний-производителей из России и стран Европы представили доклады-презентации своей продукции на ежегодной конференции, проводимой ГК АВАНТА.

Среди слушателей конференции, а в этом году это были представители теплоэнергетических компаний Архангельской области, представители военно-промышленного комплекса, монтажные и строительные компании, большой интерес вызвал доклад руководителя филиала ООО «АЛСО» в СЗФО РФ Панфилова А. В. Стержнем доклада явилась новинка 2018 года от ООО «АЛСО» – кран регулирующий ALSO. Как было анонсировано ранее, кран шаровой регулирующий ALSO будет выпускаться с июня 2018 года. Разработка данного изделия велась с привлечением профессиональных мнений и пожеланий огромного числа конечных потребителей РФ и стран СНГ – теплоэнергетических компаний, в том числе и из Архангельской области. На предприятии уверены, что данный подход позволил реализовать все пожелания клиентов и создать востребованное, современное изделие. «Также хочется отметить крайне полезную практику ГК АВАНТА – тесное сотрудничество компании и Техникума строительства и экономики г. Архангельска», – подчеркнули в АЛСО.

Среди слушателей конференции традиционно присутствовали студенты и преподаватели техникума. Как отмечают представители ГК АВАНТА, будущим инженерам и эксплуатационникам важно со студенческой скамьи иметь представление о современной и качественной продукции российских производителей. Каталоги производителей и другие технические материалы широко используются преподавателями техникума в учебном процессе.

ООО «АЛСО» выражает благодарность ГК АВАНТА г. Архангельск за предоставленную возможность участия в конференции, отмечает высокий уровень мероприятия и готовит очередные новинки для всех потребителей в 2019 году.

По материалам пресс-службы ООО «АЛСО»



