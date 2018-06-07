«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» РАЗРАБОТАЛИ СТЕНД ДЛЯ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

Одна из последних новинок в разработках предприятия «Специальные технологии» – это стенд для испытаний сильфонных компенсаторов, фланцевых и бесфланцевых. Учитывая конструктивную особенность испытываемых изделий, данный стенд герметизирует компенсатор без осевого сжатия.

Оборудование предназначено для проведения гидравлических и пневматических испытаний сильфонных компенсаторов и трубопроводной арматуры диаметрами от 50 мм до 1000 мм. Аналогов подобному стенду нет в России.

По материалам пресс-службы ООО «Специальные технологии»



