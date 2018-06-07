РТМТ ПРЕДСТАВИЛ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ТИПА РТКО В КОНКУРСЕ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ООО «РТМТ» подал заявку на участие в конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» с клапаном обратным стальным типа РТКО. Клапаны обратные предназначены для обеспечения прохождения жидкой или газообразной рабочей среды в одном направлении (по стрелке на корпусе) и автоматического предотвращения обратного потока. Применение обратного клапана позволяет защитить от воздействия рабочей среды оборудование, установки, насосы, трубопроводы при изменении параметров технологического процесса (при их включении или отключении оборудования), а также в различных аварийных ситуациях. При всей кажущейся простоте конструкции изготовление клапанов обратных отличает высшей степенью технологии изготовления и высочайшим мастерством и квалификацией сборщиков. Напомним, что в 2017 году коллектив Обособленного подразделения «Курган» получил Патент на данное изделие.

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»



