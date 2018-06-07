ТЕРМОБРЕСТ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ»

Предприятие СП «ТермоБрест» ООО стало обладателем престижной Международной премии «Признание». Диплом лауреата был вручен генеральному директору СП «ТермоБрест» Корнилову Александру Викторовичу за высокий профессионализм, вклад в развитие ключевых отраслей и укрепление репутации отечественного бизнеса. Торжественная церемония награждения состоялась 24 мая 2018 года в парадном зале Отеля The Ritz-Carlton Moscow.

Цель Премии – привлечение внимания общественности, представителей государственной власти, деловых кругов, бизнеса к наиболее динамично развивающимся и экономически эффективным российским и зарубежным предприятиям и организациям, сочетающим в себе устойчивое положение на рынке, ориентирующихся на международные стандарты качества, финансовой прозрачности, информационной открытости и активно способствующих развитию международного экономического сотрудничества. Премия объединяет лидеров ключевых отраслей из разных стран и по праву имеет статус международной.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО



