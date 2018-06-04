KSB ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

На международной выставке-конгрессе нефтехимического и химического оборудования, биотехнологий и технологий защиты окружающей среды ACHEMA 2018, которая пройдет с 11 по 15 июня во Франкфруте-на-Майне в Германии, компания KSB впервые представит новую концепцию сервисного обслуживания оборудования, основанную на дополненной реальности. Речь идет об использовании в работе специальных цифровых очков с выходом в Интернет или соединенных с мобильным приложением.

Через это устройство монтажник или сервисник получает от технического эксперта аудио или видеоруководство по выполнению сервисных работ на месте. Технический эксперт, глядя на экран своего компьютера на рабочем месте, воспринимает ситуацию как тот человек, который присутствует непосредственно на месте эксплуатации.

В процессе осуществления общего технического обслуживания это помогает направлять и руководить шаг за шагом действиями рабочего, который может и не быть специалистом по обслуживанию насосов. Кроме того, цифровые очки могут использоваться для передачи объемных стереоскопических изображений или скриншотов, которые затем могут быть просмотрены на компьютере.

Таким образом, можно определить потребность в запасных частях и сразу заказать те, которые необходимы для осуществления работ специалистами службы сервиса КСБ на данном объекте. Вам больше не нужно ждать, пока эксперт прибудет на место эксплуатации для диагностики и определения объема ремонтных работ.

Экономия времени дает огромное преимущество клиентам компании. Во-первых, насос приводится в рабочее состояние в течение короткого промежутка времени, соответственно, простой и перерыв в производственном процессе значительно меньше. Во-вторых, виртуальный осмотр техническим экспертом может показать, что выполнение некоторых сервисных манипуляций может подождать до следующего инспекционного осмотра. Цифровые очки также полезны в процессе ввода в эксплуатацию. Они послужат для предварительной проверки готовности установки к вводу в эксплуатацию. Предварительное тестирование системы в режиме

реального времени прошло успешно и подтвердило ее работоспособность. На выставке Achema 2018 (стенд H14, зал 8.0) посетители могут лично протестировать систему. Через цифровые очки они получат все необходимые инструкции и информацию от эксперта по представленному на выставке насосу.

Приглашаем всех желающих посетить стенд KSB (H14, зал 8.0) на выставке Achema 2018, которая пройдет с 11 по 15 июня во Франкфруте-на-Майне в Германии, и познакомиться с самыми свежими технологическими разработками компании и новинками оборудования.

По материалам пресс-службы KSB



