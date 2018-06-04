ЗАВОД «ПРО АКВА» НАЧАЛ ВЫПУСК НОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ POLYTRON TERRA

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о появлении новых фитингов российского производства в ассортименте фасонных частей наружной канализации Polytron Terra. Крупнейший отечественный производитель, завод «ПРО АКВА», начал выпускать заглушки, ремонтные муфты, отводы, тройники и обратные клапаны под брендом Polytron Terra
Ранее эти фасонные части присутствовали в ассортименте наружной канализации, предлагаемой компанией «Эго Инжиниринг», но при этом они закупались у стороннего производителя. Новые изделия, которые начал производить завод «ПРО АКВА», призваны заменить зарубежные аналоги. Благодаря российскому производству существенно снизится стоимость изделий, а также сократятся сроки поставок, и увеличится объем складских запасов.
Расширение ассортимента включает в себя:
* Заглушку Polytron Terra DN 200
* Ремонтную муфту Polytron Terra DN 200
* Отвод Polytron Terra DN 200х 45°
* Отвод Polytron Terra DN 200х87,5°
* Тройник Polytron Terra DN 200х160х45°
* Тройник Polytron Terra DN 200х160х45°
* Обратный клапан Polytron Terra DN 110
Тройники и заглушка Polytron Terra уже произведены. Они находятся на складе компании «Эго Инжиниринг» и доступны для заказа. Производство остальных изделий ожидается в течение ближайших 2-х недель.
По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»