ЗАВОД «ПРО АКВА» НАЧАЛ ВЫПУСК НОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ POLYTRON TERRA

Компания «Эго Инжиниринг» информирует о появлении новых фитингов российского производства в ассортименте фасонных частей наружной канализации Polytron Terra. Крупнейший отечественный производитель, завод «ПРО АКВА», начал выпускать заглушки, ремонтные муфты, отводы, тройники и обратные клапаны под брендом Polytron Terra

Ранее эти фасонные части присутствовали в ассортименте наружной канализации, предлагаемой компанией «Эго Инжиниринг», но при этом они закупались у стороннего производителя. Новые изделия, которые начал производить завод «ПРО АКВА», призваны заменить зарубежные аналоги. Благодаря российскому производству существенно снизится стоимость изделий, а также сократятся сроки поставок, и увеличится объем складских запасов.

Расширение ассортимента включает в себя:

* Заглушку Polytron Terra DN 200

* Ремонтную муфту Polytron Terra DN 200

* Отвод Polytron Terra DN 200х 45°

* Отвод Polytron Terra DN 200х87,5°

* Тройник Polytron Terra DN 200х160х45°

* Тройник Polytron Terra DN 200х160х45°

* Обратный клапан Polytron Terra DN 110

Тройники и заглушка Polytron Terra уже произведены. Они находятся на складе компании «Эго Инжиниринг» и доступны для заказа. Производство остальных изделий ожидается в течение ближайших 2-х недель.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»



