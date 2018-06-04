ПРИВОДЫ АУМА ПРОВЕЛИ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НА МОНДИ СЛПК

В период с 14 по 26 мая на Монди СЛПК проводился ежегодный плановый ремонт. В сжатые сроки необходимо было выполнить большой объем работ. Среди основных работ была также модернизация и техническое обслуживание электроприводов АУМА на ТЭЦ.

Сервисная служба осуществила комплексную проверку оборудования АУМА, смонтированного на очистных сооружениях, установках подачи пара на теплоэлектроцентрали. Специалисты провели комплексную проверку работоспособности приводов АУМА, проверили состояние уплотнений, уровень и состояние смазки. Все необходимые работы были проведены в сжатые сроки.

«Для проведения планового техобслуживания мы заключили с АО «Монди СЛПК» прямой сервисный контракт. Заказчик остался доволен нашей работой и планирует сотрудничать с нами в проведении ТО остальных электроприводов во время остановов в будущем», - комментирует Скоробогатова Наталья, руководитель ОП «ПРИВОДЫ АУМА» в Санкт-Петербурге.

Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК» является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России. Предприятие специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги. Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров среди офисных бумаг.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



