КУРГАНСПЕЦАРМАТУРА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ГАЗПРОМА

Специалисты компании ЗАО «Курганспецарматура» приняли участие в XVII совещании «Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов ПАО «Газпром» за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы», которое состоялось в Самаре 14–18 мая 2018 г. базе 000 «Газпром трансгаз Самара».

На совещании обсуждались вопросы эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, организации ремонтных работ, системы управления техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы и другие аспекты газотранспортной деятельности.

С докладом «Клапаны обратные осевого типа, задвижки бессальниковые клиновые, особенности конструкции» выступил главный конструктор ЗАО «Курганспецарматура» М.С.Буров.

Он рассказал о разработках компании в области импортозамещения и ее опыте сотрудничества с ПАО «Газпром». ЗАО «Курганспецарматура» с 2015 г. включена в реестр Газпрома, поставляет задвижки клиновые, в т.ч. задвижки бессальниковые (аналог ProValve) и подземные, клапаны обратные осевого типа (аналог Mokweld). Доклад сопровождался демонстрацией образцов изделий.

В совещании принимали участие представители администрации ПАО «Газпром», начальники производственных отделов по эксплуатации линейной части магистральных газопроводов, специалисты дочерних обществ компании, представители подрядных организаций.

По материалам пресс-службы ЗАО «Курганспецарматура»



