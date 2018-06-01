ПЕТРОЗАВОДСКМАШ ПРОШЁЛ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС «АККУЮ»

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г.Петрозаводск (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошёл проверку готовности производства к началу изготовления оборудования атомной электростанции «Аккую», возводимой в Турции.Акт готовности предприятия «Петрозаводскмаш» подписали представители АО «Аккую Нуклеар» и АО «ВО «Безопасность».

Ранее компания «АЭМ-технологии» получила от Агентства по атомной энергии Турции ТАЕК сертификат официального одобрения изготовителя. Теперь, в соответствии с планом качества, представители организации-заказчика АО «Аккую Нуклеар» и уполномоченной организации по контролю АО «ВО «Безопасность» проверили готовность производства Филиала «Петрозаводскмаш» к началу изготовления оборудования. Представители ТАЕК участвовали при инспектировании в качестве наблюдателя.

В процессе контроля инспекторы проверили комплекс документов — конструкторскую и технологическую документацию, документы системы качества, а также посетили цеха завода, осмотрели поступившие в производство заготовки. Комиссия одобрила готовность к производству деталей длительного цикла изготовления оборудования реакторной установки.Разрешено приступить к запуску в производство деталей и сборочных единиц компенсатора давления, трубных заготовок главного циркуляционного трубопровода, а также приступить к операциям сварки и наплавки корпусов коллекторов теплоносителя первого контура для парогенераторов.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»



