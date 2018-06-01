ОМК поставила в Норвегию партию ТБД

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) осуществила поставки 870 тонн труб диаметром 813 мм со стенкой 28,0 мм в Королевство Норвегия для строительства моста через фьорд в 100 километрах от города Тронхейм, 4-го по величине норвежского города.

Двухполосный мост длиной около 600 метров будет возведен на автостраде Е6, которая пролегает по территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Трубы произведены на Выксунском металлургическом заводе по стандарту EN 10219 (European norms) специально под этот проект. Покупателем выступил поставщик шведско-норвежского консорциума, ведущего стройку, компания-трейдер из Нидерландов. Продукция завода будут использована в фундаменте всех пяти главных опор моста, работы по сооружению которого выполняет китайская компания SRBG. «Покупатель – крупный поставщик труб Выксунского металлургического завода строительного назначения на европейский рынок, наш давний партнер. Использование российских труб для ответственного строительного проекта, в реализации которого участвуют компании из Китая и

Европы, еще раз подтверждает высокое качество продукции и деловую репутацию ОМК как надежного экспортера», — прокомментировал директор по продажам дивизиона нефтегазопроводных труб АО «ВМЗ» Константин Волков.

По материалам пресс-службы ОМК



