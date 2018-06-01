Инновации Hilti и REHAU представили в Подмосковье

25 мая в подмосковном Глазово прошло совместное мероприятие компаний Hilti и REHAU, центральной темой которого стала презентация новинок инструмента и инженерных решений.

Событие собрало под одной крышей представителей отраслевых СМИ и партнеров, освещающих строительную тематику в своих аккаунтах и каналах в социальных сетях.

Hilti представила образцы новинок электроинструмента, оборудования и расходных материалов. Участники презентации смогли протестировать монтажные пистолеты, сабельную, ленточную и циркулярные пилы, аккумуляторные перфораторы последнего поколения, УШМ, системы алмазного бурения, нивелиры, абразивные диски и многие другие продукты и технологии, необходимые для качественного и максимально быстрого выполнения строительных работ.

Компания REHAU продемонстрировала решения для частного и объектного рынков: системы напольного и радиаторного отопления, водоснабжения, шумопоглощающей канализации, а также легендарные соединения на надвижной гильзе и трубы с молекулярной памятью формы. Наряду с передовыми техническими разработками партнеры производителя могли ознакомиться с полномасштабной сервисной программой, направленной на развитие бизнеса участников строительного рынка. Она включает в себя не только маркетинговую поддержку и консалтинг на всех стадиях проекта, но и обширную образовательную составляющую. Для ее реализации REHAU располагает собственным обучающим центром, где поставщикам и монтажникам инженерных систем предлагается пройти бесплатные курсы повышения квалификации. Кроме того, для поддержки специалистов по работе с трубопроводами REHAU компанией был создан Клуб монтажников, вступив в который, можно найти новых клиентов и получить множество дополнительных преференций.

«Мы ставили перед собой задачу продемонстрировать представителям СМИ и блогер-сообщества преимущества совместного использования решений Hilti и REHAU для успешного ведения бизнеса, — комментируют организаторы. — В рамках встречи мы представили эффективные и привлекательные в техническом и в коммерческом плане решения от лидера в области строительного инструмента и лидера в области инженерных систем, энергоэффективных решений».

По материалам журнала «С.О.К»



