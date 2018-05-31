Транснефть – Дружба завершило плановые работы на МНП

АО «Транснефть – Дружба» провело плановые работы на магистральном нефтепроводе (МН) Куйбышев – Унеча – Мозырь – 1. Работы выполнялись на территориях Самарской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской областей в течение 72 часов.

Специалисты выполнили средний ремонт 11 задвижек на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Малиновка-1» Мичуринского районного управления (РУ), двух единиц запорной арматуры на НПС «Аксинино» Брянского РУ. Отремонтированы 6 задвижек на узле пропуска средств очистки и диагностики (СОД) на линейной части МН, 4 единицы запорной арматуры системы сглаживания волн давления (ССВД) НПС «Аксинино», задвижка камеры пуска-приема СОД линейной производственно-диспетчерcкой станции (ЛПДС) «Сызрань» Куйбышевского РУ, а также задвижка резервуарного парка «Лопатино» Куйбышевского филиала предприятия.

Подключены построенные фильтры-грязеуловители НПС «Лубна» Мичуринского управления. Выполнено подключение нового участка технологических трубопроводов НПС «Новозыбков» Брянского управления. В ходе работ отключена байпасная линия узла регулирования давления (УРД) НПС «Аксинино-2». Выполнена вырезка тупиковых участков на технологических трубопроводах НПС «Кузнецк». Методом вырезки устранены дефекты.

Плановые ремонтные работы проводились в рамках реализации программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) и ремонтно-эксплуатационных нужд АО «Транснефть – Дружба» на 2018 год. Цель – повышение надежности транспортировки нефти. Работа нефтепровода возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»



