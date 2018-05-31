Данфосс приглашает посетить стенд на выставке bauma CTT Russia 2018

В Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо»5-8 июня 2018 г. пройдет выставка bauma CTT Russia – крупнейшее событие в области строительной техники и оборудования в России и странах СНГ. В рамках мероприятия будут представлены перспективные проекты и заданы тенденции развития отрасли на ближайшие годы.

Подразделение компании «Данфосс» – Power Solutions традиционно принимает участие в международной отраслевой выставке. На стенде 13-639 будут продемонстрированы инновационные технологии и энергосберегающие решения по силовым гидроприводным системам для специальной техники.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



