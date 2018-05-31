Группа ЧТПЗ завершила поставку труб с полиэтиленовым покрытием для «Северного потока — 2»

Группа ЧТПЗ завершила поставку последней партии труб с трехслойным полиэтиленовым покрытием для строительства двух ниток газопровода проекта «Северный поток — 2». Трубы диаметром 1153 мм с толщиной стенки 34,6 мм с внутренним и внешним антикоррозионным покрытием, произведенные в цехе "Высота 239", доставлены в Котку (Финляндия). Вся продукция соответствует самым жестким мировым стандартам качества и экологической безопасности, предъявляемым компанией Nord Stream 2 AG.

«Мы полностью удовлетворены работой ЧТПЗ: компания выполнила не только все свои контрактные обязательства, но и превзошла наши ожидания, доставив все трубы в срок и в соответствии с самыми высокими стандартами качества. От имени Nord Stream 2 я хотел бы поблагодарить команду ЧТПЗ за отличную работу для нашего проекта», — отметил Директор проекта Nord Stream 2 AG Хеннинг Коте. «Поставка трубной продукции для полномасштабного современного проекта «Северный поток — 2» подтверждает статус Группы ЧТПЗ как одного из ведущих производителей ТБД в мире, — сказал генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. — Работы выполняются в строгом соответствии с графиком и техническими требованиями, предъявляемыми к проекту такого уровня».

Группа ЧТПЗ выиграла тендер на поставку порядка 600 тысяч тонн труб большого диаметра для строительства морской части газопровода «Северный поток – 2» в марте 2016 года. Газопровод «Северный поток – 2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м в год, минимальный срок эксплуатации – 50 лет.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



