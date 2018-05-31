ПРИВОДЫ АУМА принялИ участие в выставке «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняло участие в XXVI Международной выставке «Газ.Нефть.Технологии-2018», которая проходила с 22 по 25 мая в г. Уфе. Посетители выставки могли познакомиться с приводом АУМА с блоком отказобезопасности FQM, обеспечивающим приведение арматуры в положение безопасности при отсутствии питания с помощью запасённой механической энергии витой пружины. Также специалисты АУМА много рассказывали об еще одной новинке АУМА – приводе SARVEx с частотным преобразователем.

Выставка стала хорошей площадкой для общения специалистов АУМА с проектными институтами и нефтегазовыми компаниями Республики Башкортостан. Были проведены переговоры с представителями крупнейших предприятий региона.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



